L’ex consigliere di Stato è stato dimesso dall’ospedale La Carità di Locarno dopo 15 giorni di degenza per essere stato colpito dal Coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso con un post su Facebook: «Ora devo restare ancora qualche giorno in quarantena. Ho perso 6 kg e dovrò recuperare lentamente. Sono stato fortunato. Non ho mai perso la fiducia e la positività e ce l’ho fatta a gestire alti e bassi, ansie e preoccupazioni. Il vostro sostegno è stato fondamentale, mi ha confortato in maniera incredibile, grazie!».

Nelle ore precedenti, sempre sul social network, Beltraminelli aveva anche riferito di come aveva affrontato la malattia: «Il problema maggiore è l’incertezza sulla durata e l’evoluzione, che non ti lascia tranquillo e ti accompagna per tutto il decorso. Ci si è accorti che dura molto di più di quanto si pensasse in origine. Due settimane è per molti la regola. La febbre bisogna tenerla via, senza febbre migliora l’ossigenazione del sangue. Spesso un po’ di febbre aiuta il corpo a reagire, in questo caso no, ti fiacca inutilmente e un continuo su e giù non fa bene».