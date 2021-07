Per raggiungere il passo del San Gottardo partendo da Chiasso bisogna percorrere poco più di 120 chilometri e ci vogliono circa 90 minuti (la stima è di Google Maps). Se si è in auto, naturalmente. Se si vuole fare a piedi questo tragitto, i chilometri da percorrere sono 126, il dislivello in salita di quasi 1.600 metri, mentre le ore di cammino stimate sono 28 (sempre secondo i calcoli del noto motore di ricerca).

L’avventura a cui hanno deciso di dare vita Marco Tela (consigliere comunale a Mendrisio e presidente della Fondazione Galli) e sua figlia Alessandra li porterà però a coprire questo tratto in modo alternativo: in 7 giorni e utilizzando soltanto dei sentieri escursionistici, quindi superando un dislivello in salita complessivo di circa 6.000 metri e camminando per 155 chilometri....