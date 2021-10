Una decisione approvata dal Municipio, avallata dal Consiglio comunale e, nonostante un ampio consenso politico, oggetto di ricorsi o referendum che bloccano o allungano l’intero processo decisionale. Non occorre scomodare l’esempio luganese del PSE: i casi, in Ticino, non mancano e per questo motivo il Dipartimento delle istituzioni ha deciso di lanciare il progetto «Buon Governo», una prima nazionale che intende accompagnare le realtà comunali nell’adottare strumenti di lavoro appropriati e al passo con i tempi attraverso il coinvolgimento dei Comuni e dei cittadini. In buona sostanza, l’obiettivo del progetto pilota che coinvolge i Comuni di Tresa e Faido è aumentare la partecipazione dei cittadini in modo da evitare conflitti e arrivare a scelte il più possibile condivise. E in questo senso, è stato citato l’esempio del rifacimento del nucleo di Melide, un progetto condiviso con la cittadinanza ma, nonostante questo, oggetto di una raccolta firme. Ma proprio grazie al sostegno della popolazione, il referendum è stato affossato lo scorso 31 gennaio da oltre il 63% dei cittadini.

Riforme non sempre in discesa

Il progetto pilota, presentato ieri in conferenza stampa a Bellinzona, è il terzo asse di intervento sui quali sta lavorando il Dipartimento delle istituzioni per ridefinire il ruolo e il funzionamento del Comune dopo la riforma della dimensione (le aggregazioni) e la riforma dei compiti (il progetto Ticino2020). Ma se da un lato la riforma Ticino 2020, come spiegato dal direttore del Dipartimento delle istituzioni, Norman Gobbi, sta incontrando qualche difficoltà perché non tutti i Comuni sono pronti ad assumersi più responsabilità, dall’altro la riforma del funzionamento degli Enti locali sembra essere partita con il piede giusto, raccogliendo l’adesione entusiasta di Faido e Tresa. «Non è semplice riavvicinare la politica al cittadino ma siamo convinti di poter raggiungere un grande risultato», ha affermato il sindaco sopracenerino, Corrado Nastasi. «Per costruire la Faido di domani non ci sarà un’unica visione imposta dall’alto». Egualmente entusiasta anche il sindaco di Tresa, Piero Marchesi, che ha posto l’accento «sull’ottima risposta della popolazione nel prendere parte allo studio strategico Malcantone Ovest». Ma come procederanno, dunque, i due Comuni? Per prima cosa, ha spiegato il capo della Sezione degli Enti locali, Marzio Della Santa, gli obiettivi strategici a lungo termine (si parla di almeno tre legislature) verranno precisati nel Piano di sviluppo. «Questa fase vede il coinvolgimento di Municipio, Consiglio Comunale, funzionari dirigenti e rappresentanti della società civile». Le politiche da implementare saranno definite nel Portfolio mentre i risultati raggiunti troveranno spazio nel Rendiconto annuale integrato. Ma il discorso «non si limiterà a un semplice esercizio di Consuntivo sui costi sostenuti». Sempre nel rendiconto annuale verrà evidenziato anche l’impegno in ambito di responsabilità sociale del Comune.

Quadro normativo da rivedere

Il progetto pilota «Buon Governo» durerà per tutta la legislatura 2021-2024. Grazie all’accompagnamento di alcuni collaboratori della Sezione degli enti locali i due Comuni coinvolti nel progetto pilota potranno adottare nuove modalità di lavoro. L’obiettivo è quello da una parte di adeguare il modo di lavorare per essere al passo con i tempi e soddisfare le nuove esigenze dei cittadini e dall’altra di seguire le procedure corrette per evitare ad esempio di commettere errori formali che potrebbero anche sfociare in sanzioni. Si tratta di una prima a livello svizzero che vede la Sezione degli enti locali assumere un ruolo di consulente nei confronti dei Comuni e che inoltre introduce un approccio più partecipativo. Infatti, basandosi sulla democrazia diretta che regge il sistema federalista svizzero, i cittadini sono coinvolti attivamente nelle fasi del «Buon governo» in modo da costruire un concetto condiviso e accettato. Dopo le esperienze con i Comuni di Faido e di Tresa che dureranno per tutta la legislatura 2021-2024 si stilerà un bilancio dell’esperienza e le conclusioni saranno inserite nella modifica del quadro normativo (la revisione della Legge organica comunale) che prenderà il via prossimamente.

