«La pandemia è tuttora in corso e per questo motivo la Confederazione ha rinunciato ad organizzare un grande evento di commemorazione», sottolinea il Consiglio di Stato. «Il Presidente della Confederazione ha in ogni caso voluto indire un momento di raccoglimento per ricordare le vittime della COVID-19 in questo anno di pandemia. Il Cantone Ticino ha deciso di aderire a questa iniziativa e invita tutta la popolazione ticinese a osservare un minuto di raccoglimento domani alle 11.59. Al termine le campane delle chiese suoneranno in memoria delle vittime e, più in generale, in ricordo di quello che abbiamo vissuto in questo anno di pandemia».