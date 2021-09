Buona la prima. La campagna di vaccinazione On the road è partita con il piede giusto. «Abbiamo fatto oltre una cinquantina di inoculazioni, in linea con quanto ci eravamo proposti», spiega al Corriere del Ticino Ryan Pedevilla, capo della Sezione del militare. Questa nuova proposta itinerante, partita ieri al centro SPAI di Trevano, continuerà per tutto il mese coprendo altre 27 località. «Nelle prossime settimane raggiungeremo zone discoste dando la possibilità ai lavoratori e agli studenti di vaccinarsi in pausa pranzo». L’iniziativa è stata pensata per chi non ha potuto o voluto presentarsi ai centri cantonali, spiega Pedevilla. «Oggi si conferma come strumento valido per aumentare l’accesso alla vaccinazione». Ma qual è l’età media di chi ieri si è presentato a Trevano? «Si tratta di giovani studenti tra i 16 e i 20 anni, ma non solo. Puntualmente sono arrivate anche persone non attive in ambito scolastico che hanno approfittato dell’iniziativa On the road per farsi vaccinare senza appuntamento». Gli unici requisiti, ricorda Pedevilla, sono la carta d’identità e la tessera della cassa malati. Oggi, il bus farà tappa a Cornaredo, tra le 12 e le 19.