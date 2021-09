«È un preventivo di transizione, che si limita ad aggiornare le cifre, senza fare scelte sul fronte delle entrate, né su quello delle uscite. Non si capisce, insomma, verso cosa si stia transitando», commenta il capogruppo del PPD Maurizio Agustoni. Si tratta, prosegue, dell’ultimo preventivo «che ci permette di avere cifre rosse senza far scattare i meccanismi previsti dal freno all’indebitamento». Nei prossimi mesi, quindi, «bisognerà capire come riuscire a scongiurare il rischio di un aumento delle imposte». Trovare una sintesi tra chi vuole aumentare le imposte e chi invece le vuole ridurre «sarà difficile», secondo Agustoni. «Tuttavia, penso che con un po’ di impegno si potrà arrivare all’equilibrio finanziario senza aumentare le imposte e senza incidere nelle prestazioni sociali per la fascia più fragile della popolazione».

«Il disavanzo strutturale è da attribuire solo parzialmente alla pandemia, in gran parte è dovuto alla fragilità precedente delle finanze cantonali, dovuta principalmente agli sgravi degli ultimi anni. Una situazione difficilmente sostenibile a lungo termine», premette invece Ivo Durisch, capogruppo del PS. Cosa fare, dunque? «Bisogna smetterla di puntare tutto sull’attrattività fiscale e tornare a essere un Cantone in grado di attrarre famiglie e giovani. Con servizi e prestazioni adeguate, con una politica familiare mirata e con un’economia in grado di pagare salari adeguati alle aspettative dei giovani ticinesi. In questo modo risolviamo anche il disavanzo strutturale, senza tagli e abbandonando il miraggio che nuovi contribuenti facoltosi lo faranno per noi».

«Fortunatamente abbiamo risanato i conti tra 2015 e 2019, presentandoci alla pandemia con maggior robustezza. Ma la situazione rimane comunque drammatica e se ne esce in due modi», evidenzia Michele Guerra (Lega). Il primo prevede un aumento di tasse e imposte, «ma non è un’ipotesi che condividiamo, perché significherebbe scaricare sul cittadino il peso economico della pandemia». Il secondo, invece, implica una riduzione delle uscite. «Questo, però, non significa fare tagli draconiani, bensì tirare la cinghia in un momento di difficoltà, spalmando quindi su tutto il bilancio pubblico e su tutti i dipartimenti lo sforzo di risparmio». «L’augurio - conclude - è che lo si faccia al più presto, altrimenti tra 2-3 anni il Governo si ritroverà obbligato ad aumentare a tutti tasse e imposte».

«Cifre simili cominciano a non essere più una novità, e questo deve preoccuparci», osserva da parte sua il presidente del PLR Alessandro Speziali. «Da un lato, bisogna continuare a perseguire una politica volta agli investimenti, che creano valore aggiunto e rilancio. Dall’altro, però, dobbiamo sforzarci di contenere la spesa, in particolare in alcuni settori come sanità e socialità». Altrimenti, sottolinea, «corriamo il rischio di appesantire lo Stato e, di conseguenza, di consegnare alle prossime generazioni un Cantone sempre più indebitato e con una progettualità limitata»

