Tutti i partiti di Governo (PLR, Lega, PPD e PS) sostengono «con decisione» la posizione del Consiglio di Stato sullo stop generalizzato anche di fronte alla posizione critica dell’Ufficio federale di giustizia espressa oggi. «‘Not kennt kein Gebot’: lo stato di necessità non conosce legge. In una situazione di emergenza straordinaria come quella che il Ticino e la Svizzera stanno vivendo in queste settimane, l’autorità meglio preparata a valutare quali siano le misure da adottare è certamente quella locale. Il diritto superiore mantiene certamente il proprio ruolo, ma anche questo principio sottostà alla necessità di adottare misure imminenti a tutela di tutta la popolazione», si legge nel comunicato congiunto inviato ieri ai media. E ancora: «Da dove nasce il potenziale conflitto tra Berna e Ticino? Dall’evidente differenza della situazione, in particolare del Ticino rispetto al nord delle Alpi (...). Sia ben chiaro: il Canton Ticino non rifiuta di applicare le misure decise del Consiglio federale bensì ne propone un’applicazione più restrittiva in considerazione della specifica situazione nel Cantone».