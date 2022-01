La legge ticinese sull’apertura dei negozi rimarrà in vigore, ma non ci sarà una commissione consultiva, composta da rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati e incaricata di monitorare l’applicazione. Il Tribunale federale (TF) ha infatti accolto parzialmente due ricorsi sul testo entrato in vigore all’inizio del 2020.

La nuova legge cantonale, promulgata dal Gran Consiglio nel 2015 e accolta in votazione popolare l’anno dopo, prevedeva di subordinare l’entrata in vigore alla sottoscrizione di un contratto collettivo di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale nel settore della vendita (articolo 23 capoverso 1). Quest’ultimo è stato concluso nel 2019 e la legge è entrata in vigore l’anno dopo.

Per il segretario regionale Giangiorgio Gargantini l’incostituzionalità della norma che lega l’entrata in vigore della legge al CCL non è una sorpresa poiché Unia aveva già sottolineato a più riprese questa criticità. Per il TF l’annullamento di questa disposizione non giustifica l’annullamento dell’intera legge da un punto di vista giuridico, ma in realtà senza l’«obbligo» di CCL la legge non avrebbe raccolto la maggioranza in Gran Consiglio e probabilmente neppure in votazione popolare, fa notare Gargantini, raggiunto da Keystone-ATS.