Passaporto vaccinale, ecco come potrebbe funzionare

Entro la prossima estate gli svizzeri potrebbero disporre di un passaporto vaccinale. Il documento attesterà che il possessore ha ricevuto il siero anti-COVID e sarà disponibile sia in forma cartacea che digitale. Ma come sarà? E come verrà garantita la protezione dei nostri dati? Domande che abbiamo girato ad Alessandro Trivilini, responsabile del servizio informatico forense della SUPSI. «L’identità digitale (bocciata dal popolo lo scorso 7 marzo, ndr) - premette l’esperto - poteva rappresentare l’occasione concreta di digitalizzare i processi che trattano le informazioni personali e collocarle in una sorta di scheda fruibile attraverso un sito o un’applicazione. Venendo meno questa possibilità, si dovrà ora fare un passo intermedio per avere un luogo di riferimento istituzionale che si assuma...