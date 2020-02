In quest’ottica, nelle prossime settimane la Direzione del progetto pianificherà nel dettaglio lo svolgimento dei lavori per i quali saranno coinvolti attivamente ed equamente i funzionari e i politici cantonali e comunali sulla scorta di quanto sperimentato con successo in occasione della seconda edizione del Simposio sulle relazioni tra Cantone e Comuni. L’intento del Comitato strategico è quello di favorire un cambiamento culturale nella gestione della cosa pubblica, costruendo nuove modalità di collaborazione ed esecuzione dei compiti sia per il Cantone che per i Comuni.