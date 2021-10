«Oggi i tunnel sono i posti più sicuri per gli automobilisti, e per questo posso dire che il sacrificio di undici persone ed il dolore dei loro familiari non sono stati vani». L’allora procuratore pubblico Antonio Perugini fu il titolare dell’inchiesta penale per la tragedia del San Gottardo. Ma per lui quei fatti sarebbero diventati ben più che un normale incarto. Ne ha ricavato tante lezioni e ancora oggi è impegnato in quella che è una battaglia per la sicurezza, come capiamo quando lo incontriamo vent’anni dopo. Il suo interesse per il tema degli incidenti nelle gallerie come quella del San Gottardo è infatti andato ben oltre le indagini chiuse a luglio 2002 con un decreto di non luogo a procedere (l’unica responsabilità fu quella del camionista turco che causò lo scontro e perse la vita...