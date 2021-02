«Ormai le stagioni non sono più quattro ma due e mezza. La natura è cambiata, per noi è una lotta continua». Fabio Salvi, ispettore degli apiari del circondario di Lugano Est, tenta di dare una spiegazione a una realtà dura da digerire: le api muoiono, molto più di prima. E gli alveari si svuotano. Alle sue parole fanno eco quelle, simili, del collega del Mendrisiotto, Carmelo Zanatta, il quale non esita però a definire «impressionante» quanto sta accadendo.

«Le morie negli apiari sono molto importanti - dice Zanatta - prima di aprire gli alveari bisognerà aspettare ancora un mesetto, ma la paura è forte, quantomeno tra noi apicoltori. Il fenomeno è evidente e non sappiamo che cosa lo stia provocando».

Zanatta azzarda anche una cifra che, se si rivelasse esatta, potrebbe diventare un gigantesco...