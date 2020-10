L’annosa questione delle pensioni dei consiglieri di Stato è vicinissima alla tanto agognata soluzione. Dopo anni di discussioni, due pretese di risarcimento avanzate dall’MPS (che sul tema aveva chiamato in causa anche il Ministero pubblico) e un’iniziativa popolare lanciata dal PS, in Commissione gestione e finanze è stata trovata una soluzione di compromesso sotto forma di un rapporto – correlatori i deputati Anna Biscossa (PS), Samantha Bourgoin (Verdi), Boris Bignasca (Lega), Bixio Caprara (PLR), Giorgio Fonio (PPD) e Paolo Pamini (UDC) – sottoscritto da tutte le forze politiche rappresentate nel gremio presieduto da Matteo Quadranti (PLR).

Questa soluzione prevede l’assoggettamento dei «ministri» alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato. In sostanza, ci spiega Quadranti, pagheranno i contributi e all’uscita potranno decidere se ritirare quanto gli spetta oppure se farlo al momento del pensionamento. Il rapporto prevede inoltre una soluzione anche per un altro tema molto dibattuto, ovvero i rimborsi spese. Il Consiglio di Stato dovrà elaborare una direttiva interna che regolerà le varie spese riconosciute e i relativi importi. La direttiva dovrà in seguito essere approvata dall’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio. «È una soluzione molto equilibrata, che va a mettere ordine su una questione che per anni è stata regolata dalla prassi», osserva Quadranti.