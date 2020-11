Poco meno di due mesi per raccogliere le 7 mila firme necessarie al la riuscita del referendum contro la legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato. In parole povere, contro il compromesso approvato lo scorso 20 ottobre dal parlamento che assoggetta i membri dell’Esecutivo alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato. Ma c’è un ma. Per il Movimento per il socialismo (MPS) il testo è da rispedire al mittente. «Non è un compromesso», osserva da noi raggiunto il coordinatore dell’MPS Giuseppe Sergi. «Per i prossimi 20 anni questa legge non verrà applicata a nessuno visto che gli attuali consiglieri di Stato continueranno a beneficiare del sistema attuale. È qualcosa di surreale». Ma non è tutto: l’MPS contesta anche l’aumento del salario di 33 mila franchi che entrerà in vigore dal primo gennaio: «Il Parlamento l’ha giustificato con il fatto che ora dovranno contribuire alla loro previdenza, ma quel prelievo salariale altro non è che una rendita più alta al momento del ritiro».

Per quanto riguarda invece i futuri membri dell’Esecutivo, prosegue Sergi, essi «riceveranno un salario più elevato così come un rimborso spese da 15 mila franchi all’anno. Questo nonostante le spese di trasferta dei consiglieri di Stato sono tutte coperte e non sono certo pagate di tasca loro». Senza dimenticare «che su questi 15 mila franchi non vengono pagati gli oneri sociali». Infine, l’MPS tornerà molto probabilmente alla carica sulla questione degli anni di contributi riscattati da alcuni consiglieri di Stato a «prezzi stracciati». Due anni fa era stata presentata una denuncia penale al Procuratore generale, insieme a una perizia «secondo la quale la somma di riscatto per questi anni dovrebbe essere tre volte superiore», ma ad oggi «una risposta ancora non è giunta». Per questo, spiega Sergi, stiamo valutando un esposto al Consiglio della magistratura.

«Sappiamo che non è il momento migliore per una raccolta firme ma ci proveremo fino in fondo», conclude il coordinatore dell’MPS. «Ci addolora vedere la nostra massima autorità aumentarsi gli stipendi mentre il Paese è in difficoltà. È qualcosa che non possiamo lasciar correre».

