Dopo anni di discussioni, il dossier della riforma del sistema pensionistico dei Consiglieri di Stato è vicino alla tanta attesa archiviazione. Dopo il via libera, martedì, del Gran Consiglio restano ora solo due ostacoli da superare. Ma se per uno di questi si può parlare di semplice formalità, il secondo si prospetta decisamente più ostico. Ma andiamo con ordine. Il progetto di riforma approvato dal plenum prevede, in estrema sintesi, l’affiliazione dei futuri Consiglieri di Stato all’Istituto di previdenza del Cantone e la fine dei vitalizi, pagati dallo Stato a fine carica, che verranno sostituiti da una indennità di uscita oppure una rendita ponte. In buona sostanza, questo è quanto proposto dall’iniziativa popolare generica presentata il 24 gennaio 2019 dal PS «Basta privilegi ai Consiglieri di Stato». Un testo, questo, che il partito si era detto pronto a ritirare in caso di esito positivo del dibattito parlamentare. Lo scorso 7 ottobre il Comitato cantonale del PS aveva dato mandato diretto alla direzione del partito e al Gruppo parlamentare per decidere, appunto, in merito al ritiro dell’iniziativa.