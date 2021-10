Il 23 e 24 ottobre torna il fine settimana dedicato ai giovani con un’età compresa tra i 12 e i 15 anni con la possibilità di vaccinarsi vicino a casa senza appuntamento («walk-in»). Come avvenuto all’inizio di ottobre, verranno aperti i centri cantonali di vaccinazione di Mendrisio e Biasca (sabato 23 ottobre), e di Tesserete e Ascona (domenica 24 ottobre). I giovani che non avevano approfittato di questa offerta avranno la possibilità di ricevere la prima dose di vaccino. Per la seconda dovranno successivamente recarsi al Centro cantonale di Giubiasco. Lo fa sapere il Dipartimento della sanità e della socialità in una nota. Finora sono 4.690 i giovani ticinesi con un’età compresa fra i 12 e i 15 anni (quindi più di un terzo del totale) che hanno già ricevuto almeno una dose di vaccino contro il coronavirus. Il DSS ricorda che la somministrazione per questa fascia di età è iniziata solamente nel mese di agosto, più tardi rispetto agli altri gruppi di popolazione e con un’offerta più limitata rispetto alle altre fasce d’età. Per questo motivo, nel fine settimana del 2 e 3 ottobre sono stati riaperti quattro centri cantonali per offrire un’opportunità aggiuntiva ai giovani che desideravano vaccinarsi. Un’offerta di cui avevano approfittato circa 200 giovani. Il fine settimana verrà ora ripetuto non solo per la somministrazione delle seconde dosi, ma anche per i giovani che desiderano ricevere la prima dose. In questi casi la seconda dose verrà poi somministrata al Centro cantonale di Giubiasco a distanza di tre settimane.