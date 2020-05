Dopo le grandi aperture dell’11 maggio, la situazione epidemiologica in Ticino e in Svizzera sembra sotto controllo. Il numero di nuovi contagi continua a ridursi, i decessi sono ai minimi dall’inizio della pandemia e, in generale, si respira un clima di cauto ottimismo. Cosa ci aspetta in futuro? Ne parliamo con Enos Bernasconi (sotto in una foto d’archivio), responsabile malattie infettive dell’EOC.

Professor Bernasconi, come definirebbe la situazione epidemiologica in Ticino e in Svizzera?

«Siamo in una situazione interlocutoria, in cui nel nostro cantone osserviamo una forte diminuzione del numero di nuovi casi, da tempo ormai sotto i dieci tamponi positivi al giorno. Addirittura, ci sono state giornate senza alcuna diagnosi e anche il numero di ricoveri ospedalieri è, in media, uno al...