«Per collocare tutti i giovani la sfida è ancora aperta»

La campagna di collocamento per gli apprendisti ticinesi sta entrando nella fase finale. Per dirla con le parole del DECS, «anche se in termini complessivi, con leggero ritardo temporale, l’evoluzione delle sottoscrizioni di contratti ricalca la tendenza dello scorso anno, la sfida di riuscire a collocare tutti i giovani e le giovani che intendono iniziare un apprendistato è ancora aperta». Insomma, a grandi passi ci avviciniamo al termine della campagna e i segnali incoraggianti non mancano, ma non è questo il momento di abbassare la guardia.

Le ultime cifre

Nel dettaglio, si legge nel comunicato del DECS, fino a oggi sono stati sottoscritti in totale 1.823 nuovi contratti di tirocinio, ovvero 158 in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; una contrazione che su base annua corrisponde a otto punti percentuali. Tenendo conto che l’obiettivo finale del Dipartimento diretto dal Manuele Bertoli è di mantenere quota 2.500 nuovi contratti entro fine ottobre, all’appello oggi ne mancano ancora circa 700. In questo momento, viene precisato nel comunicato del DECS, vi sono circa 500 ragazzi alla ricerca o in trattativa con aziende per sottoscrivere un contratto.

Le professioni più toccate

Ieri dal DECS sono giunte anche le cifre riguardanti il Gruppo operativo di sostegno al collocamento al tirocinio (GOCT), che ogni anno si attiva in questo periodo per aiutare i minorenni che ancora non sono riusciti a trovare un posto in azienda. Ebbene, il numero di giovani che si è rivolto al GOCT in questo particolare anno contraddistinto dalla pandemia è aumentato di 53 unità rispetto al 2019, raggiungendo così quota 222.

Riguardo invece alle professioni più toccate da questo particolare momento, il DECS precisa che «i settori nei quali si registra il maggior numero di candidati ancora alla ricerca di una soluzione sono la ristorazione, il commercio, la vendita, l’informatica e il verde». E proprio per il settore della gastronomia, il DECS evidenzia che in particolare per le professioni di cuoco, pasticciere o panettiere «i dati attuali confermano la necessità di mettere in atto una delle misure sussidiarie previste nel messaggio governativo Più duale PLUS» presentato lo scorso giugno dal DECS proprio per affrontare questo particolare momento. E in questo senso, si legge nel comunicato, la Divisione della formazione professionale (DFP) in collaborazione con l’associazione di categoria Hotel & Gastro Formation «sta predisponendo l’avvio nelle prossime settimane del percorso formativo straordinario di anno base unitario, con l’obiettivo di permettere ai giovani e alle giovani di entrare in un’azienda formatrice nel 2021». In sostanza, si tratta di un anno di base che permetterebbe ai giovani di frequentare la scuola professionale anche senza il contratto di tirocinio. Durante l’anno, questi giovani frequenterebbero anche degli stage con l’obiettivo di firmare un contratto entro il 2021.

«Un’ottima collaborazione»

Più in generale, riguardo alle cifre di questa campagna di collocamento 2020, l’aggiunto al direttore della DFP Oscar Gonzalez, da noi contattato rileva innanzitutto che «al momento è difficile fare delle proiezioni e non possiamo sapere se l’obiettivo finale di 2.500 contratti sarà raggiunto a fine ottobre. Tuttavia, siamo fiduciosi nella misura in cui non possiamo certo abbassare la guardia visto che mancano circa 700 contratti da trovare, e il tempo a disposizione non è molto. Ma tenendo duro, con tutte le precauzioni del caso, dovremo riuscire a rimanere in linea con i dati dello scorso anno». E se oggi siamo a questo punto, evidenzia Gonzalez, «lo dobbiamo all’ottima collaborazione con le associazioni di categoria e con i sindacati. Ma vanno in particolare ringraziati anche tutti i Comuni che si sono attivati, chiedendoci cosa potevano fare per aiutare questi giovani e dimostrando così un grande senso di responsabilità».

Infine, l’aggiunto al direttore ricorda che per coloro che ancora sono alla ricerca «il consiglio è di rivolgersi alla Città dei mestieri di Bellinzona, dove possono trovare un aiuto concreto nella ricerca di un posto di tirocinio».

