«Ero arrivato al punto di considerarlo come un lavoro ed ero così immerso nel gioco che a volte non mi alzavo neanche per andare in bagno». A parlare è Marco (nome noto alla redazione) che all’età di 12 anni è caduto in quel fenomeno che tiene incollati i giovani – ma non solo – davanti allo schermo e che tanto preoccupa i genitori: la dipendenza dai videogiochi. Il nostro interlocutore giocava a ‘World of Warcraft’, un gioco di ruolo ambientato in un mondo immaginario in voga in quegli anni, dove si ha la possibilità di creare un proprio personaggio virtuale che interagisce con altri giocatori per portare a termine delle missioni. «È iniziato tutto come moda del momento e presto mi sono ritrovato ad avere molti contatti con cui poter comunicare. Si sono instaurate anche delle amicizie ed è proprio questo fattore che ti coinvolge, perché capisci che forse sei bravo in qualcosa e ti viene riconosciuto».

Questa sorta di appagamento virtuale ha portato Marco in un circolo vizioso, in cui il primo pensiero, terminate le lezioni, era proprio quel videogioco che lo assorbiva fino al momento di andare a dormire. «Nel weekend c’era solo quello, sono riuscito anche a giocare 11 ore consecutive», ci confida. «Ho persino iniziato a considerarlo come un lavoro. Essendo bravo in matematica, avevo trovato un sistema che, tramite la compravendita virtuale di oggetti con una valuta fittizia, riuscivo a racimolare tanti soldi da riuscire a pagare l’abbonamento del gioco». Ma tutto questo, inevitabilmente, ha creato scompigli a livello famigliare e il rischio di bocciare l’anno scolastico era dietro l’angolo. «Sono riuscito a uscire da questa ossessione dopo due anni di gioco intenso proprio per questa paura di perdere l’anno scolastico. Avevo troppe insufficienze in pagella, quindi ho cercato di diminuire le ore davanti allo schermo, anche se ero sempre attivo nel gioco».

Ma quali sono quegli elementi, da un punto di vista interattivo tra individuo e videogioco, che riescono a tenere incollata una persona davanti allo schermo? Ne abbiamo parlato con Alessandro Trivilini, ricercatore SUPSI del Dipartimento tecnologie innovative, secondo il quale «l’alterazione emotiva è alla base del meccanismo. Questa tecnologia moderna molto pervasiva è costruita a nostra immagine e somiglianza (più la usiamo e più ci conosce) per stimolare i nostri elementi cognitivi, in particolare la memoria, l’attenzione e il linguaggio». Avere una missione, una partecipazione multipla di utenti e una condivisione di un terreno comune sono elementi che rendono attrattivo dal punto di vista cognitivo il videogioco, e che quindi stimolano costantemente le emozioni dell’utente.

«Una volta che i nostri elementi cognitivi vengono appagati, il giocatore prova un senso di benessere – prosegue Trivilini – ecco perché ogni tipo di distrazione che avviene al di fuori dalla relazione persona-videogioco può suscitare reazioni nervose». Si gioca tutto sul doppio binario dell’attaccamento e dell’accudimento: «Da una parte abbiamo le dinamiche del gioco che alterano le emozioni di una persona in senso negativo, dall’altra parte il senso di benessere che ne trae l’utente». Un chiaro esempio potrebbero essere i giochi ambientati in scenari di guerra. L’alterazione emotiva, in questo caso, è continua, perché si prende rabbia e poi ci si vendica, la missione porta il giocatore a conquistare e poi a perdere, a cercare punti e poi perderli. «Questi fattori – ci dice Trivilini – sono due facce della stessa medaglia. L’appagamento emotivo è tale che lo si colloca in una dimensione non più ludica, ma si crea un valore molto più importante, come il lavoro e la famiglia». Volgendo lo sguardo verso il progredire della realtà aumentata, questa dimensione sarà molto più attrattiva, perché «capace di ampliare la vita reale di una persona dando quegli elementi cognitivi stimolanti e accattivanti, che non hanno il giudizio, il pregiudizio e l’esclusione, ma che possiedono il fattore inclusivo a tutti gli effetti».

Il «Gaming Disorder» come malattia

La dipendenza da videogiochi entra ufficialmente nell’elenco delle malattie dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Durante l’Assemblea Generale tenutasi a Ginevra nel maggio di quest’anno, i Paesi membri hanno votato a favore dell’adozione del nuovo aggiornamento dell’International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, che contiene per la prima volta il «Gaming Disorder». Il testo, che sarà in vigore dal primo gennaio 2022, contiene definizioni e codici per oltre 55.000 malattie e condizioni patologiche, e viene usato per uniformare diagnosi e classificazioni in tutto il mondo. Il «gaming disorder» è definito come «una serie di comportamenti persistenti o ricorrenti legati al gioco, sia online che offline, manifestati da: un mancato controllo sul gioco; una sempre maggiore priorità data al gioco, al punto che questo diventa più importante delle attività quotidiane e sugli interessi della vita; una continua escalation del gaming nonostante conseguenze negative personali, familiari, sociali, educazionali, occupazionali o in altre aree importanti».

