Sono a casa perché le scuole sono chiuse, ma non è una vacanza. I bambini bisognosi di educazione speciale vivono per ora l’emergenza del coronavirus come se si trattasse di un periodo feriale. Ma qual è la situazione oggi? Lo abbiamo chiesto a Donatella Oggier-Fusi, segretaria di organizzazione di Atgabbes (Associazione ticinese di genitori ed amici dei bambini bisognosi di educazione speciale).

Il problema posto dalla codiv-19, ci spiega, «è la rottura della routine. Già noi ne patiamo, dopo pochi giorni di lavoro da casa. Ma per le persone con disabilità tutto quello che è routine e abitudini è rassicurante. I nostri bambini, quando cominciano in settembre, ci mettono magari fino a dicembre per abituarsi ai ritmi e alle piccole regole. Adesso si rompe tutto e poi tutto sarà sicuramente più complicato da ricostruire». Nel concreto la situazione vede i bambini scolarizzati che restano a casa, come tutti gli altri allievi. «Noi copriamo la fascia prescolastica dai 2 ai 4 anni e i nostri pre asili inclusivi sul territorio sono chiusi per ragioni di salute pubblica».

L’importanza dell’ascolto

Così Atgabbes e Pro Infirmis mantengono aperta un’antenna con un numero telefonico sempre raggiungibile per le famiglie. «Finché si tratta di un’interruzione di un paio di settimane, i bambini la vivono come una specie di vacanza. Ma le famiglie non hanno più momenti di sgravio né di condivisione o conforto. Per ora ciò che possiamo fare è nell’ambito dell’ascolto. Le nostre maestre si tengono in contatto con le famiglie e i bambini. Alcune usano WhatsApp per mandare il messaggino del buon giorno e idee per dei giochi. Un sostegno informale, ma ci siamo e potete sempre chiamarci».

Numeri e indirizzi

Il Segretariato di Atgabbes è raggiungibile tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 12.00, inviando una mail a info@atgabbes.ch, o chiamando il numero di picchetto 079 912 13 71.

