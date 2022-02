Vira Shcherblyuk, manager di origine ucraina che ha studiato all’USI di Lugano, aveva fatto uno stage presso il Corriere del Ticino e vive da anni nel nostro cantone, è molto preoccupata per quanto sta accadendo nel suo Paese dove vivono parenti e amici. Vira ha delle conoscenze anche a Mosca.

Ha potuto telefonare ai familiari?«Ho sentito una zia a Kiev che alle 5 di mattina è stata svegliata dalle esplosioni. È riuscita a riunire tutta la famiglia, con figli e nipoti. Volevano partire verso l’ovest del Paese, ma hanno dovuto desistere in quanto le strade erano piene di automobili e non ci si poteva allontanare dalla capitale. Hanno allora deciso di restare in città, seguendo un messaggio del presidente Zelensky che giovedì mattina ha invitato la popolazione a non muoversi. Anche nell’ovest...