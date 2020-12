Per i praticanti l’aula penale non sarà più off limits

In Ticino i praticanti legali, i neo-laureati in diritto che si preparano agli esami di avvocato, possono patrocinare in ambito penale e partecipare ai dibattimenti in aula su delega e sotto la sorveglianza dell’avvocato di riferimento. Lo aveva stabilito nel 2014 il Consiglio di Stato approvando una modifica del regolamento dell’avvocatura cantonale. Ma basta prendere parte come pubblico a qualche processo per accorgersi che ciò non accade nelle aule del Tribunale penale cantonale dove, è cosa nota tra gli addetti ai lavori, i praticanti sono autorizzati a presenziare solo accanto all’avvocato di riferimento. Finora.

«Questo accadeva - spiega l’avvocato luganese Costantino Castelli che ha inoltrato un ricorso sul tema - a causa di una restrittiva interpretazione del Codice di procedura penale...