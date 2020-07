Da oltre un ventennio le aziende agricole svizzere aprono le loro porte in occasione della Festa nazionale del 1. agosto per l’ormai tradizionale «Brunch in fattoria». Un appuntamento che permette alla popolazione e alle famiglie di entrare in contatto diretto con le attività, le usanze, le competenze e i prodotti del settore primario svizzero. Ebbene, come già confermato dagli stessi organizzatori, l’evento si potrà svolgere anche quest’anno, in conformità con le normative dell’Ufficio federale della sanità pubblica.