Per l’industria ticinese l’orizzonte si fa grigio

Riduzione di fatturato, perdita di contratti e rinvio degli investimenti. Questi gli elementi che caratterizzano lo scenario industriale ticinese, delineato da Fabio Regazzi, presidente di AITI, durante l’incontro con i media alla vigilia dell’Assemblea Generale Ordinaria dell’Associazione, in programma oggi a Lugano. «Il sistema svizzero ha funzionato, lo strumento dell’orario di lavoro ridotto continua ad essere utilizzato ma ha comunque un termine. Se le aziende non intravedono prospettive certe per i prossimi mesi, ristrutturazioni, fallimenti e licenziamenti saranno inevitabili» ha detto Regazzi.

Ha ricordato come la crisi da coronavirus abbia peggiorato un rallentamento congiunturale già in atto dall’ultimo trimestre 2019, con la frenata della Germania e le schermaglie commerciali fra USA e Cina, determinando un impatto negativo sul tessuto industriale ticinese rivolto per l’85% all’export. Pandemia e il periodo di chiusura hanno determinato un crollo del fatturato medio del 50% e «ciò che è stato perso durante questa fase non potrà essere recuperato» ha aggiunto Regazzi.

Prospettive nere

Per quasi l’80% degli imprenditori ticinesi le prospettive risultano «nettamente negative», con bilanci 2020 dominati dalle cifre rosse e budget 2021 rivisti al ribasso. Particolarmente penalizzati sono i settori meccanici legati all’automobile ed all’aeronautica, l’abbigliamento e l’orologeria, ed a muoversi in controtendenza è il solo comparto farmaceutico.

Mentre a Nord della Alpi si continuava a lavorare normalmente, in Ticino si è attuato il regime delle autorizzazioni, vista la vicinanza delle «zone rosse» lombarde, il che, come ha illustrato Stefano Modenini, direttore di AITI, ha comportato un enorme impegno amministrativo ed informativo nei confronti degli associati e contatti costanti con le istituzioni e le parti sociali. Le procedure hanno funzionato, le decisioni giuridico-amministrative sono state tempestivamente tradotte in messaggi chiari e pragmatici per le aziende ed hanno anche portato all’attenzione delle autorità un dato di rilievo: in Ticino esistono aziende talmente strategiche all’interno di catene di fornitura globali, che non avrebbero potuto comunque interrompere la loro attività. Uno dei casi citati è quello della Schindler di Locarno, ma non mancano esempi in altri settori.

AITI ha preso iniziative determinanti, ha ricordato Modenini, come quella di realizzare un «pass» ad hoc per consentire ai frontalieri di superare i valichi doganali, o di allertare preventivamente le imprese sulla necessità di trattenere in Svizzera il personale alla vigilia del blocco. A livello più generale la situazione ha posto in evidenza l’enorme interdipendenza delle filiere produttive e l’impatto di una sua interruzione sulla rete spiccatamente internazionale del nostro tessuto industriale.

I nodi politici aperti

In tema di frontalieri, risorse secondo alcuni, problema per altri, Regazzi ha ricordato come essi ammontino a 67.000 a fronte dei 190.000 lavoratori (220.000 includendo quelli a tempo parziale) che operano in Ticino, e come siano stati riscontrati «solo» 4.000 casi di abusi. Ha anche auspicato nuove iniziative legislative atte a favorire in reinserimento delle donne nel mondo del lavoro, incluse quelle qualificate che rinunciano all’impiego per gli alti costi della cura dei figli.

Circa l’acquisto dei nuovi aerei da combattimento, ciò dovrebbe portare ad una ricaduta di 150-200 milioni di franchi per le aziende tecnologiche ticinesi. AITI respinge poi la tassa di collegamento, che imprese e collaboratori stanno già pagando, tanto più in vista della sua entrata in vigore nell’ancora incerto 2022.

Nel frattempo molte aziende, o consorzi di aziende, si sono mosse elaborando iniziative per favorire la mobilità, ha indicato Regazzi. Rimane il fatto che molte di esse operano a turni e non sempre i collaboratori dispongono di trasporti alternativi. Per di più la sentenza del Tribunale Federale definisce la tassa «illegale» nel caso in cui non contribuisca a ridurre il traffico. E questo sembra proprio essere il caso, ha concluso Modenini.

