Il Consiglio di Stato ha approvato oggi il messaggio concernente l’attribuzione all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) di un contributo integrativo di 500 milioni di franchi per la copertura del costo supplementare delle garanzie di pensione concesse agli assicurati con più di 50 anni nell’ambito della riforma dell’IPCT entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

Dal 2013 al 2018, il rendimento del patrimonio dell’IPCT è stato mediamente di quasi il 4% annuo e conforme alle previsioni e in linea con i rendimenti conseguiti dalle casse pensioni nel loro insieme. Il problema risiede essenzialmente nei futuri rendimenti delle obbligazioni che per molti anni sarà praticamente inesistente (le obbligazioni costituiscono la categoria principale di investimento per l’IPCT).