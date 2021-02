Tre i concorrenti rimasti in lizza dopo l’esame delle candidature da parte della commissione di esperti indipendenti: Petra Vanoni, Brenno Martignoni Polti e appunto Bergamelli. La prima, di area liberale radicale, è vice cancelliera della Pretura penale. In vista del rinnovo dei mandati al Ministero pubblico, si era candidata come procuratrice pubblica. Considerata idonea dalla commissione di esperti, si era però ritirata. Martignoni Polti, di area UDC, avvocato e già sindaco di Bellinzona, era invece fra gli aspiranti giudici del Tribunale penale cantonale. Per la carica il Parlamento ha però preferito Siro Quadri. E proprio quest’ultimo, di area PPD, aveva ricoperto dal 2006, a Cevio, il ruolo di pretore di Vallemaggia. Ora la commissione presieduta da Luca Pagani ha dunque espresso la propria preferenza, andata a Bergamelli, indipendente, eletto dal Gran Consiglio pretore aggiunto a Locarno nel giugno del 2019 ed entrato in carica nel settembre successivo. A questo punto l’ultima parola spetterà nuovamente al Parlamento, mentre è da segnalare, infine, che il successore di Quadri assumerà anche la funzione di giudice della Pretura penale a Bellinzona.