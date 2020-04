Un sistema di controlli efficaci atti ad aumentare la sicurezza igienico sanitaria e prevenire una nuova ondata pandemica e direttive che comprendono il coinvolgimento e la partecipazione dei dipendenti. Queste, in sostanza, le richieste contenute all’interno di una mozione sottoscritta dai socialisti Fabrizio Sirica e Raoul Ghisletta che chiedono al Consiglio di Stato di dare indicazioni chiare in termini di misure di prevenzione. «Per rispondere a questi rischi – si legge nel documento - è innanzitutto necessario emanare direttive che comprendano il coinvolgimento e la partecipazione dei dipendenti, ad esempio attraverso un certificato di autodichiarazione in cui l’azienda indichi di aver applicato tutte le misure per il settore specifico. In questo formulario sarà fondamentale che venga indicato di aver coinvolto la commissione del personale, rispettivamente dei sindacati firmatari di un contratto collettivo di lavoro». Inoltre, per i socialisti è indispensabile dare la possibilità ai lavoratori di «segnalare all’Ufficio cantonale dell’ispettorato del lavoro le situazioni di mancato rispetto delle regole» e di «ricevere un feedback in forma confidenziale da parte dell’autorità». Per consentire controlli intensificati, però, «sarà indispensabile rafforzare l’ispettorato del lavoro, l’Associazione Interprofessionale di Controllo e gli ispettori delle commissioni paritetiche dei contratti collettivi di lavoro».