A fine anno la fattura per l’emergenza sanitaria in Ticino si aggirerà sui cento milioni di franchi. Lo scrive «Il Caffè» nella sua edizione odierna. Lo scorso 4 maggio, intervistato dal Corriere del Ticino, il direttore generale dell’Ente ospedaliero cantonale Giorgio Pellanda stimava perdite di 30-40 milioni al mese per l’EOC a causa della pandemia da coronavirus. Un forte disavanzo dovuto soprattutto «al crollo delle attività abituali». Oggi, sulle pagine del domenicale, Pellanda conferma quelle cifre: «Fino ad oggi l’Ente ospedaliero cantonale calcola una perdita di circa 60-70 milioni». Il periodo di riferimento è marzo e aprile. La direzione della Clinica Luganese Moncucco, dal canto suo, non ha ancora stilato con precisione il totale delle perdite, ma ha contabilizzato maggiori costi per circa due milioni di franchi.