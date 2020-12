Per tutti noi, della grande famiglia del Corriere (come amava chiamarla lei stessa), Matilde Bonetti Soldati era semplicemente «la Signora». Un modo di esprimere rispetto e ammirazione, e insieme affetto, nei confronti di una persona che ha saputo incarnare per una vita, nel migliore dei modi, l’essenza dei valori in cui il giornale da sempre si riconosce. Ma anche un modo per sottolineare la squisita signorilità che la caratterizzava: nel suo ruolo di presidente, autorevole e determinata alla testa di un gremio tutto composto di uomini, come nei rapporti personali con lo staff e tutti i dipendenti, sempre improntati alla sensibilità e a una gentilezza di modi che scaturiva da una profonda gentilezza d’animo.

Personalmente devo confessare che non la vedevo solo come «la Signora». La pensavo...