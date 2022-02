Il rumore stradale costituisce la fonte di rumore più diffusa sul territorio. Il Dipartimento del territorio nell’intento di contenere il più possibile questo disturbo, a partire dal 2015 ha investito importanti risorse per allestire i catasti del rumore ed elaborare i progetti di risanamento fonico delle strade cantonali della fase prioritaria. In questi progetti di risanamento fonico (PRF), approvati tra novembre 2019 e maggio 2020, sono stati proposti provvedimenti alla fonte, improntati principalmente sull’adozione di asfalti fonoassorbenti, che apportano dei benefici fonici rilevanti non solo alle persone a diretto contatto con gli assi stradali, ma anche in comparti più ampi di territorio. L’esecuzione di tali provvedimenti ha potuto essere iniziata grazie allo stanziamento, di un primo credito di 50.000.000 di franchi con decreto del 18 settembre 2019.