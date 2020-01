«Questa disparità non risulta assolutamente giustificabile in quanto il grado di preparazione e di studio nella materia e nella didattica, per coloro che hanno raggiunto un master, è equivalente per i due ordini di scuola», scrivono i deputati. «Due studenti che hanno percorso lo stesso ciclo di studi universitari ma che, per passioni ed affinità differenti, hanno scelto due ordini di scuola diversi non vengono equamente valorizzati e trattati, in termini di salario, dallo Stato nello svolgimento della propria funzione».