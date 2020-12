«Perché il Ticino inizierà la campagna di vaccinazione contro la COVID-19 con due settimane di ritardo rispetto agli altri Cantoni perdendo così del tempo prezioso? E perché la Confederazione ha preferito non attuare un piano nazionale di vaccinazione, anziché affidarsi ai Cantoni andando poi incontro a ritardi come quelli evidenti in Ticino?». È quanto si è chiesto il PLR in due interpellanze sul tema, una a livello cantonale (Giorgio Galusero a nome del Gruppo PLR) e una a livello federale (presentata dal consigliere nazionale Alex Farinelli).

«È importante che la stragrande maggioranza della popolazione sia vaccinata il più rapidamente possibile», si legge in una nota stampa del PLR. «Con l’omogolazione di swissmedic e l’annuncio del Consigliere federale Berset, la Svizzera ha dato, il 19 dicembre scorso, via libera al vaccino. Cantoni come Lucerna e Basilea si sono mossi rapidamente. Non il Ticino, dove per giustificare l’inizio della campagna di vaccinazioni solo il 4 gennaio sono stati chiamati in causa non meglio precisati ritardi nella catena logistica e organizzativa».