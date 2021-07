Importanti e utili informazioni inerenti i tempi di decomposizione dei vari rifiuti abbandonati nel territorio, così come i costi di pulizia generati ogni anno in Svizzera dal littering e altre curiosità, fungeranno da fil rouge per i visitatori lungo tutto il percorso. Il sentiero è percorribile a piedi o in bicicletta, ha una lunghezza di 6,5 chilometri e separa il ponte di Gorduno dall’Impianto Cantonale di Termovalorizzazione dei Rifiuti di Giubiasco (ICTR).