In occasione del Primo agosto, la Lega dei Ticinesi è tornata a incontrare la propria base alla palestra comunale di Giornico. All’appuntamento hanno risposto circa 300 persone. Durante i festeggiamenti, il consigliere di Stato Norman Gobbi ha parlato della particolare situazione socioeconomica del nostro cantone e della conseguente necessità di ottenere un riconoscimento da Berna: «Il Ticino è una parte importante della Confederazione ma in questo momento soffre: contribuisce a un asse di transito importante con tutte le ricadute del caso, ha il 50% del mercato del lavoro occupato da stranieri e tra i salari più bassi del Paese». Oltre a questi aspetti, ci spiega al telefono, «al Ticino spetta anche l’onere del controllo dei confini e della gestione dei flussi migratori».

L’auspicio del consigliere di Stato – che ne ha già discusso con i colleghi in Governo – è Berna riveda la perequazione intercantonale: «Attualmente riceviamo 50 milioni: un sesto dei Grigioni e un dodicesimo di quanto spetta al Vallese, che ha la nostra stessa popolazione. Con questa cifra (600 milioni, ndr.) potremmo portare avanti una politica di alleggerimento fiscale a gratis e migliorare la qualità dei servizi». Nelle prossime settimane la richiesta portata sul tavolo da Gobbi verrà affinata in Consiglio di Stato.

A questo proposito, ricordiamo che negli scorsi mesi il Governo aveva già preso posizione sul tema in occasione della consultazione federale su un’eventuale modifica dell’Ordinanza della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri. Nella risposta dello scorso 26 maggio, il Consiglio di Stato aveva ricordato che il Ticino, «risultando penalizzato dal sistema attuale», ha più volte rivendicato una modifica del sistema perequativo «che possa considerare in modo adeguato la sua situazione particolare di Cantone di frontiera, sia nell’ambito della compensazione degli oneri, sia per quanto concerne la perequazione delle risorse, ritenuto che i redditi dei frontalieri confluiscono nel potenziale di risorse del Cantone, mentre gli agenti che li generano (ossia i 70.000 frontalieri stessi) non lo sono». Queste richieste del nostro Cantone, si legge, «non hanno per ora ottenuto la necessaria considerazione e di ciò ci rammarichiamo».