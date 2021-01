La Svizzera alpina sprofonda nella neve: le abbondanti precipitazioni delle ultime 48 ore hanno provocato disagi al traffico stradale e ferroviario – soprattutto a quello nord-sud – e agli approvvigionamenti. A causa del pericolo di valanghe diverse località, soprattutto in Vallese, sono isolate. Tra Erstfeld e Airolo le FFS hanno dovuto attivare un servizio di autobus sostitutivi a causa del pericolo di valanghe che grava sulla tratta ferroviaria. Ma non solo: Zermatt e Leukerbad, in Vallese, sono isolate. Come se non bastasse, il pericolo di valanghe è elevato su tutto l’arco alpino. «Quasi ovunque abbiamo diramato un’allerta di grado quattro, il secondo più elevato della scala» ci spiega Jürg Trachsel dell’Istituto dello studio della neve e delle valanghe (SFL) di Davos. «Negli ultimi tre giorni sono caduti fino a 130 centimetri di neve fresca, una situazione aggravata dal forte vento, che ha trasportato la neve e formato accumuli instabili. Inoltre, il temporaneo aumento del limite delle nevicate ha portato la pioggia a penetrare nel manto nevoso, indebolendolo ulteriormente». Insomma, gli appassionati che questo fine settimana si recheranno in montagna dovranno prestare la massima attenzione. Ancora Trachsler: «Chi pratica il fuori pista deve sapere che troverà condizioni molto delicate. Le persone inesperte dovrebbero assolutamente rimanere sulle piste segnalate e non uscire dai sentieri battuti. Chi ha molta esperienza nella valutazione del rischio valanghe, invece, dovrebbe limitare il proprio percorso a pendii poco ripidi, prestando comunque molta attenzione durante l’escursione». Anche in Ticino, rileva l’esperto, la situazione è critica. Il pericolo è di grado 3 (su 5) nella parte nord del cantone. Più a sud, invece, il pericolo è di grado 2.