Permessi: chiesta l’Alta vigilanza sul Consiglio di Stato

Il Partito socialista, in un documento che porta la firma del copresidente Fabrizio Sirica e del capogruppo in Gran Consiglio Ivo Durisch, torna su quanto emerso nella puntata di giovedì scorso di Falò sul tema dei permessi B e C in cui era presente anche il direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi. I due esponenti socialisti chiedono ora al presidente del Gran Consiglio l’attivazione dell’Alta vigilanza sul Consiglio di Stato.

«Conformemente all’art. 57 capoverso 2 della Costituzione cantonale con la presente missiva chiediamo di attivare l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato in relazione ai fatti emersi nel servizio di Falò (RSI) del 3 settembre “La vita degli altri”. Durante l’inchiesta giornalistica son stati messi in luce una serie di elementi estremamente preoccupanti, come controlli di polizia sproporzionati e gravemente invasivi della sfera privata ai danni di cittadini intenti a rinnovare il permesso di domicilio o per la concessione del permesso di dimora. O ancora il non rispetto della giurisprudenza dei tribunali relativa ai criteri per rifiutare un permesso. Quel che è grave è che durante il servizio il capo del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi abbia parlato di precisa scelta politica nel non rispetto delle indicazioni del tribunale.