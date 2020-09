La richiesta del Partito socialista di attivare l’Alta vigilanza sul Consiglio di Stato per far luce sulla questione sei permessi per stranieri potrebbe ben presto ricevere luce verde. La questione è stata affrontata dalla Commissione Gestione e finanze del Gran Consiglio nella sua seduta di martedì e a breve potrebbero esserci degli sviluppi. «Per quanto riguarda la richiesta di istituire l’Alta vigilanza, abbiamo deciso di sentire in audizione il direttore del Dipartimento delle istituzioni (DI) Norman Gobbi», ha confermato al Corriere del Ticino il presidente della Commissione Matteo Quadranti (PLR). L’audizione si concentrerà in particolare sulle sue dichiarazioni rilasciate durante la puntata di «Falò» dello scorso 3 settembre e incentrate sulla «precisa scelta politica» dietro alle decisioni prese a livello dipartimentale. «L’impressione è che l’attivazione sia molto probabile, anche alla luce delle richieste di chiarimento sotto forma di atti parlamentari presentate da PLR, PPD e PS». Il DI e il Servizio ricorsi del Consiglio di Stato, lo ricordiamo, erano finiti nel mirino delle critiche per un’applicazione molto restrittiva della legge sugli stranieri e da parte socialista era stato chiesto di «fare chiarezza sulle procedure e le prassi adottate dall’esecutivo e dal direttore del DI, attribuendo le relative responsabilità politiche».