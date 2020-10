Sulla questione dei permessi per stranieri «abbiamo riconosciuto che ci sono delle questioni in sospeso che meritano una risposta». Pertanto, ci spiega il presidente della Commissione gestione e finanze Matteo Quadranti (PLR), «è stato deciso di risentire in audizione, il prossimo 20 ottobre, il direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi. In buona sostanza, la Commissione eserciterà dunque il compito di Alta vigilanza che le spetta per legge.