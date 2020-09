Lo ha ribadito il direttore del Dipartimento delle istituzioni (DI) Norman Gobbi nel rispondere ad alcuni interventi in aula prima del voto sul rendiconto del DI e incentrati sul caso dei permessi per stranieri. Come ricorderete, il caso era balzato agli onori della cronaca in seguito a un servizio di «Falò» che aveva evidenziato un alto numero di richieste di rilascio o rinnovo di un permesso per stranieri che erano state bocciate a seguito di un applicazione molto restrittiva delle Legge sugli stranieri. Il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) aveva invece accolto circa la metà dei ricorsi presentati e aveva a più riprese bacchettato l’Esecutivo per non aver rispettato una giurisprudenza molto meno restrittiva per quanto riguarda le condanne penali più datate, le quali non sono più un ostacolo insormontabile per l’ottenimento di un permesso.