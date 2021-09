Le sentenze

«Il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone un minimo di presenza sul territorio svizzero. Per definire questa presenza, il legislatore non ha fatto capo né al criterio del ‘‘centro degli interessi’’, né a quello del domicilio, bensì a due criteri formali, ossia: la notifica di partenza o un soggiorno all’estero di sei mesi», si legge nella sentenza del 3 settembre 2021 con cui il Tribunale federale accoglie il ricorso presentato da un cittadino italiano a cui nel giugno del 2016 era stato revocato il permesso di dimora perché «il centro di vita e degli interessi dell’interessato non era in Svizzera, bensì in Italia, dove risiede la moglie». Una decisione che era stata confermata dal Tribunale cantonale amministrativo nel dicembre del 2018.

Il TF ha però precisato che «lo spostamento del domicilio rispettivamente del centro degli interessi non determina già la decadenza, che può subentrare unicamente se la persona ha lasciato la Svizzera per almeno sei mesi, o vi ritorna prima dello scadere di tale termine, ma solo per breve tempo, per ragioni turistiche, familiari o d’affari». I giudici di Mon Repos hanno fatto notare che (nel caso specifico) «la questione da porsi non era quella della decadenza e nemmeno quella della revoca» del permesso, «bensì quella di sapere se sussisteva un diritto al rinnovo del permesso di dimora UE/AELS di cui il ricorrente, cittadino italiano, aveva fino a quel momento beneficiato».

E qui arriva la «bacchettata»: «La Corte cantonale, concentrandosi unicamente sul quesito di sapere se il ricorrente avesse o meno il proprio ‘‘centro degli interessi’’ in Svizzera, ovvero un requisito che concerne i casi di decadenza non applicabile in concreto, non si è tuttavia avveduta della problematica e non si è quindi pronunciata sulla questione del rinnovo (eventuale) del permesso di dimora UE/AELS. L’incarto dev’essere rinviato all’autorità di prime cure affinché chiarisca quale tipo di permesso UE/ALES entri oggi effettivamente in discussione, verifichi il rispetto delle condizioni previste dall’ALC per il suo rilascio rispettivamente rinnovo e pronunci una nuova decisione in merito».