Giorgio Pellanda, negli ospedali ticinesi è ripresa l’attività ordinaria: com’è andata nelle strutture dell’EOC?«Sono stati due mesi durissimi per tutti: una volta predisposto il dispositivo di presa in carico dei pazienti COVID e NON-COVID all’interno dell’EOC multisito, abbiamo letteralmente smontato pezzi di ospedale a Mendrisio, Lugano e Bellinzona per rimontarli a Locarno, l’Ospedale COVID-19. Un importante numero di risorse umane nelle professioni più specialistiche ha poi seguito le attrezzature verso Locarno per poter garantire cure appropriate ed efficaci per il maggior numero di pazienti. Grazie al sostegno del Cantone, che ha compreso le preoccupazioni degli operatori sanitari, e alla buona collaborazione con la Clinica Luganese Moncucco, solo nell’ultima settimana di marzo abbiamo...