La missiva in cui il medico cantonale Giorgio Merlani ribadisce l’importanza della vaccinazione tra gli operatori sanitari e annuncia la pubblicazione dei tassi di vaccinazione delle strutture sanitarie ticinesi ha incassato il sostegno del direttore sanitario della Clinica Luganese Moncucco, Christian Garzoni, secondo cui «è giusto che gli operatori sanitari facciano la loro parte, sia dando l’esempio in prima persona, sia garantendo informazioni corrette ai dipendenti e la massima sicurezza agli ammalati e ai pazienti, vista la loro fragilità». Proprio per il loro ruolo in prima linea, medici, infermieri e assistenti di cure devono dare il buon esempio: «Vaccinarsi se si è a contatto con pazienti fa parte delle regole del gioco e del rispetto per i pazienti», sottolinea Garzoni. Inoltre,...