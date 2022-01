Ci stiamo testando adeguatamente per rilevare Omicron?

LO STUDIO

È in corso uno studio sudafricano che ipotizza una maggiore efficacia dei tamponi salivari PCR per individuare la positività alla COVID-19 in presenza della nuova variante – Il Ticino potrebbe cambiare metodo di test? Lo abbiamo chiesto a EOLAB, laboratorio dell’EOC