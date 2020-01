Piace l’offerta RSI

Nel 2019, 278 mila persone nella Svizzera italiana (l’80,9%) hanno seguito una volta al mese per almeno 15 minuti consecutivi l’offerta televisiva RSI. I due canali RSI raggiungono una quota di mercato del 32% in Prime Time e del 24% sulle 24 ore. LA 1, con il 25.7% in Prime Time, è il canale più seguito nella Svizzera italiana. LA 2 si attesta, nella stessa fascia oraria, al 6.2% (-2.2% rispetto al 2018). Come negli scorsi anni - si legge nella nota - «questa flessione è dovuta principalmente all’assenza di grandi appuntamenti sportivi planetari (Giochi Olimpici, Europei o Mondiali di calcio, ecc.)».