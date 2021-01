imposte

In Ticino il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) ha annunciato che le spese professionali e quelle di trasporto non saranno riconosciute integralmente a chi l’anno scorso si è trovato in telelavoro o in lavoro ridotto - Altri Cantoni, fa notare Carlo Lepori (deputato PS in Gran Consiglio) in un’interrogazione al Consiglio di Stato, hanno deciso altrimenti, risparmiando fatiche anche ai funzionari