Polemiche per i lavori della quarta tappa dell’ampliamento del Centro sportivo di Tenero. La Confederazione ha infatti pubblicato un bando di concorso per la fornitura e la posa di 3600 metri quadri di pietra naturale, indicando il serizzo come materia prima richiesta.

Come riporta il Mattino, nella lettera si spiega come in passato, per la prima tappa dei lavori al Centro sportivo, sia stata utilizzata pietra svizzera, estratta in Valle Maggia e lavorata in Ticino. “Usare il Serizzo come pietra principale, vista la scadente qualità ed il conseguente prezzo basso, significa tagliare fuori la pietra ticinese, che non potrebbe essere concorrenziale dal profilo dei costi”, commenta la ditta biaschese.