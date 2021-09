Il primo weekend di COVID pass obbligatorio in Ticino ha dato buoni segnali. Nonostante il maltempo, che avrebbe potuto far desistere i clienti, i ristoranti sono stati comunque pieni e non sono stati riscontrati particolari disagi. Rimangono però alcuni dubbi dei gerenti, soprattutto per come andranno le prossime settimane, quando il flusso di turisti via via diminuirà.