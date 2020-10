(Aggiornato alle 12.50) Rispetto alla situazione già esposta da MeteoSvizzera, che annuncia precipitazioni abbondanti e venti sostenuti con un’allerta di grado 4 in tutto il cantone (ad eccezione del Mendrisiotto dove il pericolo è di livello 3), il previsore Marco Gaia aggiunge una spiegazione. Be’, stringi stringi, alla fine è tutta colpa dello scirocco. «Sì, la situazione particolare è proprio legata allo scirocco, perché dalle nostre parti non siamo abituati ad averlo così forte, non come quello previsto per le prossime ore. È un tipo di vento che ci fa visita raramente, e raramente si presenta con tale intensità. Posso quindi immaginare che creerà un certo trambusto, perché le infrastrutture e i boschi, gli alberi, non sono abituati ad avere a che fare con questo genere di vento. Intendiamoci, non è il caso di drammatizzare troppo la situazione. Non siamo al livello della tempesta Vaia di due anni fa».