I quattro programmi d’agglomerato ticinesi sono stati valutati positivamente dalla Confederazione. Dopo aver acquisito un ruolo fondamentale nella pianificazione del territorio e nella gestione della mobilità, si è arrivati alla quarta generazione dei Programmi d’agglomerato (PA) per il periodo 2020/2025. Con quelli di terza generazione, consegnati alla Confederazione nel 2016 e il cui credito è recentemente stato stanziato dal Parlamento federale, si è consolidata la metodologia volta a coordinare al meglio mobilità e sviluppo degli insediamenti e sono state identificate numerose misure coerenti con la politica cantonale della mobilità, che poggia su due principi fondamentali: la complementarità fra i vettori di trasporto, che vanno promossi in base alle loro potenzialità e al contesto territoriale in cui operano, e l’intermodalità, ossia l’uso combinato delle varie modalità di spostamento in una vera e propria catena di trasporto al servizio del cittadino e delle sue esigenze.

I contributi federali destinati agli agglomerati ticinesi ammontano a circa 41,54 milioni di franchi, così suddivisi: 9,54 milioni per il Bellinzonese, 17,02 per il Locarnese, 3,45 per il Luganese e 11,53 per il Mendrisiotto. Sulla base della decisione delle Camere federali, la Convenzione sulle prestazioni relativa ad ognuno degli agglomerati è stata sottoscritta da parte dei tre partner coinvolti: la Confederazione, il Cantone e le Commissioni regionali dei trasporti quali rappresentanti dei Comuni. La Convenzione sulle prestazioni stabilisce il quadro generale e gli impegni reciproci delle parti contraenti. La sua sottoscrizione è una condizione per poter richiedere la liberazione dei sussidi stanziati dall’Assemblea federale a partire da inizio 2020 per le singole misure.

Solo la realizzazione complessiva di tutte le misure elencate nella Convenzione, siano esse cofinanziate o meno dalla Confederazione, permetterà di raggiungere gli obiettivi di uno sviluppo coordinato e sostenibile della mobilità e degli insediamenti. La realizzazione parziale del PA potrà determinare una riduzione della quota di cofinanziamento futuro.

È quindi di fondamentale importanza che tutti gli enti coinvolti s’impegnino a realizzare le opere di loro competenza. Il Cantone si occupa di quelle di importanza regionale mentre i Comuni devono impegnarsi ad attuare le misure del PA di valenza locale.

Il Consiglio di Stato ha già avviato i passi necessari per promuovere l’attuazione delle misure dei PA3. La progettazione di massima delle misure - e in diversi casi anche quella definitiva - è già stata avviata sulla base dei crediti stanziati dal Gran Consiglio. Solo in questo modo sarà possibile rispettare lo scadenzario stabilito dalla Confederazione che prevedere che i lavori di costruzione siano iniziati - in linea di massima - al più tardi entro 6 anni e 3 mesi dalla firma della Convenzione sulle prestazioni, ossia al più tardi il 31 dicembre 2025.

La realizzazione delle misure costruttive deve inoltre andare di pari passi con l’attuazione delle misure del settore insediamenti e paesaggio che pur non essendo cofinanziate hanno un ruolo centrale per la qualità del territorio dell’agglomerato.

