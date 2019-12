Far pagare 50 franchi ai pazienti che si recano senza una valida motivazione al pronto soccorso? L’idea, nata da un’iniziativa parlamentare già approvata al Nazionale e che nella prossima sessione sarà discussa anche agli Stati, sta sollevando diverse critiche in Svizzera e in Ticino. Ad esprimere diverse perplessità su questa misura, tramite una lettera, anche il co-ordinatore...